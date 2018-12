VAATA JÄRELE | Solarise Keskuses toimus perevägivalla ennetuse pressiüritus

www.DELFI.ee RUS 3

Täna toimus Solarise Keskuses perevägivalla ennetuse pressiüritus. Eesmärk oli perevägivalla probleemidele tähelepanu pöörata, sest just pühade ajal toimub rohkem perevägivallaga seotud juhtumeid ja see on ohvritele kõige keerulisem aeg.