VAATA JÄRELE | Selgusid riigieksamite kokkuvõtted: matemaatikas toimus väike tõus, eesti keeles väike langus

Otsepilt Innove pressikonverentsilt, kus antakse ülevaade riigieksamite tulemustest, gümnaasiumi panusest ning üldhariduskoolide rahulolu-uringu tulemustest.

Eksami sooritas sel keval 9161 abiturienti.

Eesti keele riigieksami tulemused on Innove uuringu hinnangul stabiilsed ning näitavad nii seda, et eesti keelt õpetatakse ja hinnatakse hästi. Siiski toodi välja, et noorte argumenteerimisoskus võiks olla parem.

Laia matemaatika eksami teinud noori oli rohkem (53%), kitsa eksami sooritas vähem noori (47%). Kuigi kitsa eksami keskmine tase võrreldes eelmise aastaga langes (vaata graafikut), siis laia matemaatika tulemus on jällegi kasvanud, mis on heaks uudiseks kõrgkoolidele.