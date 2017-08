VAATA JÄRELE | Ajakirjanikud arvamusfestivalil: me ei kogune hommikul toimetuses selleks, et panna räigeid pealkirju

Möödunud laupäeval oli Paide arvamusfestivalil Ekspress Meedia telgis tavapäratult vastajate rollis ajakirjanikud ise. Marko Reikopi põletavatele ja ebamugavatele küsimustele vastasid Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, Eesti Ekspressi peatoimetaja asetäitja Sulev Vedler ja Eesti Päevalehe reporter Tuuli Jõesaar.

Arutelus puudutas Reikop ajakirjanduse klikimajanduse teemat ja küsis, miks panevad ajakirjanikud oma artiklitele pealkirju, mis ei vasta loo sisule.

Urmo Soonvald vastas, et teravate pealkirjade kirjutamine pole nende eesmärk. "Me ei kogune iga hommik selleks, et panna räigeid pealkirju. See on nagu sapööriamet - sa paned ühe või kaks korda räige pealkirja ja siis saab lugeja aru, et see on pettus," selgitas ta.

Soonvald tunnistas, et ka ajakirjanikud eksivad ja pealkirjadega on probleeme olnud. "Me oleme vahel pealkirju pehmendanud, et viia pealkiri sisuga rohkem kooskõlla," sõnas ta.

Samuti lükkas Soonvald ümber levinud arvamuse, et klikid ja kollane ajakirjandus toob Delfile kõige rohkem raha sisse. "Statistiliselt on kümne kõige loetuma loo seas tavaliselt kaks ja pool kollast artiklit," ütles ta.

Muuhulgas räägiti ka ajakirjanike poliitilistest vaadetest, eetilistest küsimustest ja ajakirjaniku töö plussidest ning miinustest. Kõike seda saab järele vaadata DelfiTV videost.