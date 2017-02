Uut vene parteid kavandanud aktivistid astusid Vasakparteisse

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei esimees Valev Kald kinnitas rusDelfile, et Eestimaa Rahvaste Partei (ERP) loomist kavandanud aktivistid ühinesid Vasakparteiga.

Partei kiitis heaks uute liikmete taotlused ning vasakpartei nõukogu esimehe Vladimir Drozdovi soovitusel kinnitatakse 16 uut liiget erakonna kongressi delegaatideks. See annab uutele liikmetele hääleõiguse peatsel Vasakpartei kongressil.

Uue vene erakonna loomise töörühma eestvedaja Mstislav Rusakov keeldus antud teemat kommenteerimast. Delfi andmetel on Mstislav Rusakov ja Alisa Blintsova (mõlemad aktiivsed osalejad MTÜ Vene Kool Eestis tegemistes) astunud Vasakparteisse ning saavad kandideerida kohalikel valimistel Tallinnas. Lisaks on Vasakparteiga ühinenud Oleg Nazmutdinov, Kirill Kosakov ja Anton Blintsov.

Uue erakonna loomisel samuti aktiivne, ERP-i pressisekretär Sergei Seredenko peaks lähiajal esitama avalduse Vasakpartei Maardu osakonnale.

6. jaanuaril kirjutas Eesti Päevaleht, et grupp aktiviste, eesotsas Mstislav Rusakov ja Sergei Seredenko on töötanud selle nimel, et luua hiljemalt 2018. aastal Eestimaa Rahvaste Partei, millega minna 2019. aasta riigikogu valimistele.

Juba siis sahistati, et uus loodav erakond võib hakata tegema tihedat koostööd Vasakparteiga. Taolisi kuuldusi pidasid jaanuaris vähe tõenäoliseks mõlemad osapooled.

Uue partei loomisel hoidis silma peal ka kauaaegne Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liige, Maardu poliitik Andrei Zarenkov, kes küll 2016. parteist välja visati. Eesti Päevalehe ja Delfi andmetel polnud ta ainus Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga seotud isik, kes toetas uue erakonna loomist.