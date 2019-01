Uusaastasoovide edastamine on endiselt populaarne alanud aasta esimestel tundidel

Kahtlemata on aastavahetus telekomteenuste kasutamises alati tippaeg. Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli tõdes, et helistades või lühisõnumitega uusaastasoovide edastamine pole unustuse hõlma vajunud ja lisandunud on õnnitlemine sotsiaalmeedia rakendustes.

„Üllataval kombel selgub andmesidekasutusest, et sotsiaalmeediarakendustest eelistatakse üksteise õnnitlemiseks just Snapchati, mille kasutajabaas möödunud aastal hulgaliselt langes,“ sõnas Polli. Snapchati kasutus asus tõusule vahetult enne keskööd ja tõusis tavapärasest kümme korda kõrgemaks. Samal ajal vähenes hulgaliselt Facebooki, Messengeri ja Instagrami kasutus Elisa võrgus.

Võrreldes möödunud aastaga õnnitleti lähedasi kõnedega tänavu tipphetkel rohkem ja raugemisi märke näha pole. „Aastavahetusel helistatakse endiselt massiliselt ja kõige populaarsem ajavahemik on keskööle järgnev pooltund,“ kirjeldas Polli.