Uusaastapidude välimääraja ehk kus maksab ilutulestik 17 000 ja kus 350 eurot? Kus esineb Metsatöll?

Tallinnas korraldab ettevõte Pyrocom OÜ, mis on üheksa aastat aidanud luua valgusefekte festivalil "Valgus kõnnib", kaheksaminutilise tuleetenduse. Harjumäelt lastakse vastu taevast 1662 erineva kaliibriga raketti. Lasnamäe linnaosavalitsus panustab vana aasta väärikaks ärasaatmiseks 3480 eurot. Lasnamäe linnaosavalitsuse ilutulestikku saab näha Laagna teel Lindakivi silla juures.

Ilutulestik läheb Tallinnas kokku maksma 17 480 eurot.

Viljandis saab aastavahetuse pidu alguse Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta ühestantsimisega linna lauluväljakult. Tulevärgi korraldab Viljandis tegutsev Ilutulestiku Keskus Arnika. Ilutulestikule eraldatud kogusumma on koos ettevõtete toetusega ligi 8000 eurot, mida aitavad tasuda 31 kohalikku etevõtet. Linn ise kulutab aastavahetuspidustustele 1500 eurot. Taevas pragiseb tulevärk kokku seitse minutit.

Ka Paides saadetakse vana aasta ära Eesti Vabariigi juubeliaastale punkti pannes ühestantsuga üritusel „Eesti tantsib”. Ilutulestikule kulub ligikaudu 3500 eurot ning kuus minutit valgustatud ja värvilist taevalaotust. Tuleetendust rahastavad mitmed Paide ettevõtted ning Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta raames saadud toetus.

Kuressaare kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja ütles, et EV100 aastavahetusüritus “Sajaga edasi, Kuressaare” eelarve moodustub EV100 toimkonna poolt eraldatud toetusest, Saaremaa Vallavalitsuse poolt eraldatud summast ja sponsortoetusest – kogueelarve on 15 550 eurot, millest ilutulestiku maksumus on 2500 eurot.