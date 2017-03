Uus vanemahüvitiste süsteem: vanemad saavad lapsega koos kodus olla kaks kuud, tulu võib lapse kõrvalt teenida umbes 1500 eurot kuus

Valitsus leppis tänasel kabinetinõupidamisel kokku muudatustes, mis lootuste järgi toetavad lapsevanemate töö ja pereelu ühitamist ning lapse eest hoolitsemise võrdsemat jagamist ema ja isa vahel.

„Soovime anda peredele rohkem otsustusõigust oma töö ja pereelu planeerimisel,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sotsiaalministeeriumi teatel.

„Poliitika kujundamisel on oluline arvestada lapsevanemate vajaduste ja soovidega tööd ja pereelu ühitada. Paindlikum süsteem motiveerib ka isasid rohkem pereelus osalema, mis loomulikult tugevdab peresuhteid ja lapsed kasvavad seega õnnelikumas keskkonnas. Samuti, kui vanemal on võimalus lapse kõrvalt näiteks kodus töötada, peab ta saama seda muretult teha.”

Mõlemad vanemad saavad lapsega kodus olla kaks kuud

Plaanis on liita senised rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus ja lapsehoolduspuhkus ning luua ühtne vanemapuhkus, mida vanemad saavad kasutada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Seejuures liidetakse ka sünnitushüvitis, isapuhkuse tasu ja vanemahüvitis ning osa vanemahüvitisest reserveeritakse kasutamiseks vaid emale ja osa isale. Isale on mõeldud üks kuu vanemahüvitisest, mis lisandub praegusele umbes 18 kuu pikkusele vanemahüvitise perioodile ning isa saab kasutada oma osa paindlikult kogu vanemapuhkuse perioodil.

Loe veel

„Enamik vanemahüvitisest on endiselt vanemate vahel jagatav ja see jääb pere otsustada, kumb vanematest puhkust ja hüvitist kasutab,“ ütles minister Iva. „Oluliseks muudatuseks on ka see, et kahe kuu vältel saavad vanemad puhata ja kasutada hüvitist ühiselt, samuti on võimalik vanemahüvitise saamist kolme aasta jooksul katkestada ja taasalustada.”

Tulu võib vanemahüvitisele lisaks teenida umbes 1500 eurot kuus

Plaanis on muuta vanemahüvitise maksmise valemit nii, et vanemahüvitise saamise ja samaaegse tulu teenimise korral ei vähendata hüvitist, kui tulu jääb alla pooleteistkordse keskmise palga (2018. aastal umbes 1500 eurot). Sealjuures säilib vanemahüvitise saajale alati vähemalt pool talle määratud vanemahüvitisest ega vähendata hüvitist alla vanemahüvitise määra (2018. aastal 470 eurot). Praeguse süsteemi kohaselt vähendatakse vanemahüvitist juba siis, kui inimene teenib samal ajal lisatulu rohkem kui 430 eurot kuus.

„Kuna enamik vanemaid soovib vanemahüvitise kõrvalt töötada pigem madalama töökoormusega, vastab selline lähenemine vanemate ootustele tööturul osaleda. Samuti väheneb risk, et vanemahüvitist vähendatakse olukorras, kus vanem pole lapse kõrvalt töötanud, vaid on saanud tagantjärele ühekordset preemiat, toetust või muud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu,” ütles minister Iva.

Üle pooleteisekordse keskmise töötasu teenivate vanemate hüvitis väheneb vähehaaval sõltuvalt teenitava tulu suurusest, ent ka nende hüvitis on uue valemi korral oluliselt suurem kui praegu.