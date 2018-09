Uus tüngakõnerakendus ärritab eestlasi anonüümse peeruplärinaga

„On keegi saanud selliselt numbrilt nagu: +372 660 1351 häirivaid tüngakõnesid? Esimene kord oli naljakas, teine kord okei.. Nüüd juba kolmas kord sama jama, no kuulge palun,“ hädaldas üks Delfi lugeja augusti lõpus Naisteka foorumis.

Selgus, et samalt numbrilt oli tüüdatud ka teisi inimesi „Sain ka kõne. Rääkis mingist mehest, et olevat talle helistanud, et kaua me sebime ja tahan teada kes sa oled jne. Värdjakari selline. Kas helistavad üle eesti või ma ainuke Tartu inimene?!?“ vihastus järgmine lugeja.

„Mulle ka helistati, teen avalduse politseisse!“ ärritus kolmas.

„Huvitav, kas numbri omanikku pole võimalik netist välja uurida. Ise olen L-Virumaalt. Kust ta numbreid võtab. Tundus kohe alguses kahtlane, sest number oli Harjumaalt ja mulle hakkas haukuvast koerast rääkima. Mul küll koer haugub aegajalt, aga siit metsa seest Harjumaale ei tohiks kostuda!“ arutles neljas.

Peagi saabus foorumikülastajatele selgus: tegu on tüngakõnede rakendusega Jokesphone.

Rakendus looja on Hispaania ettevõte CashItApp SL, mille praeguseks ainus toode ongi kõnealune tüngakõnede rakendus. 2016. aastal loodud rakendus ja võrdlemisi populaarne, kokku on selle alla laadinud u 5 miljonit inimest. Rakendus töötab praeguseks mitmes eri keeles, sh eesti keeles ja peagi laienetakse ka näiteks Leedu turule.

Rakenduse allalaadimine ja esimene kõne on tasuta, edasi tuleb iga kõne eest maksta umbes üks euro. Paketikaupa ostes on sõprade naeruvääristamine odavam – näiteks 60 kõnet maksab 22 eurot.