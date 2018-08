Uus rektor, uued õpetajad – uued tuuled eesti keele õppe maailmas

Integratsiooni Sihtasutus korraldab jätkuvalt ka keeleõppefirmade kaudu keeleõpet kõigil tasemetel, sestap on sihtasutusele oluline, et ka erinevate firmade korraldatud keelekursused oleksid ajakohased ja õppijakesksed. Äsjane registreerumisvoor näitas, et huvi eesti keele õppe vastu on jätkuvalt suur.

Täiendkoolitus Tartu Ülikooli juures toimub 21.-25. augustil ja jätkub eri aegadel septembrist detsembrini.