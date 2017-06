Uus reisiparvlaev Soela juba rivist väljas, hommikul ei sõida ka asenduslaev

Alles mais Sõru-Triigi liinil sõitma hakanud parvlaev Soela on juba tehniliste rikete pärast rivist väljas.

Möödunud laupäeval teatas Kihnu veeteed oma kodulehel, et seoses tehniliste probleemidega on täna parvlaev Soela väljumised tühistatud.

Paraku rikked ühe päevaga ei piirdunud. Soela ei sõida Saaremaa ja Hiiumaa vahel siiani.

Küll aga määrati asenduslaevaks tunduvalt pisem Amalie, mis mahutab sadakond reisijat ning kümme autot.

Paraku ei sõida täna hommikul seegi parvlaev. Firma kodulehel on kirjas, et seoses tugeva tuulega on tühistatud väljumised kell 8.15 Sõrult ja kell 9.30 Triigist.

Päevaste väljumiste kohta leiab jooksvalt infot kodulehelt.