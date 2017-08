Uus õppeaasta toob Tallinna lasteaiaõpetajatele palgatõusu

Tänasel Tallinna linnavolikogu istungil otsustati, et alates 1. septembrist on koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus 1050 eurot ja koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär 560 eurot kuus

Varem oli pedagoogide palga alammäär Tallinna munitsipaallasteaedades 958 eurot ning õpetajatel 510 eurot. Seega tõusid palgad 9%.

Lasteaiaõpetajate palk on Tallinnas tõusnud pärast majandussurutist igal aastal. 2015. aasta oktoobris tõsteti palkasid näiteks 12% võrra. Mullu septembris said Tallinna õpetajad endale 6% palgatõusu.

Palgatõusust hoolimata seisab värskes haridusministeeriumi aastaanalüüsis, et lasteaiaõpetajate palk on kooliõpetajate omast märkimismäärselt madalam. "2015. aastal oli munitsipaallasteaedade õpetajate keskmine brutokuupalk 753 eurot, mis on 312 eurot vähem kui riigi keskmine," kirjutatakse haridusministeeriumi analüüsis.

Riigi eesmärgiks on, et lasteaiaõpetajate palk jõuaks järele kooliõpetajate töötasule. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps on lubanud, et järgmise kolme aasta jooksul tõuseb enam kui pooltes omavalitsustes lasteaiaõpetajate palk ligikaudu 50 protsenti.

Uue eelarvestrateegia järgi lisandub järgmise nelja aasta jooksul haridusse, teadusse, keele- ja noortevaldkonda üle 450 miljoni euro. Suurt palgatõusu lubatakse lasteaiaõpetajatele ning seda just neis piirkondades, kui lasteaednike palgad on kooliõpetajate tasust maha jäänud.