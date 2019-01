Uus nädal toob kuni 13 külmakraadi, nädalavahetusel muutub soojemaks

Homme liigub madalrõhkkond Gotlandi juurest Stockholmi lähistele ja selle idaserva mööda kandub Läänemere idarannikule pehmemat ja niiskemat õhku. Aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi. Öösel teeb ka tuisku, sest kagutuul on tugev. Päeva peale jääb tuul nõrgemaks, aga suureneb jäiteoht. Õhutemperatuur on -5 kuni -9, öö hakul Ida-Eestis kuni -12, vaid saarte rannikul on pehmem, päeval -1 kuni -6 kraadi, saarte rannikul 0 kraadi ümber.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond edasi Soome ja selle servas sajab meil öösel vahetevahel lund, sekka ka lörtsi ja saartel ka nõrka vihma. On jäiteoht. Päeval on sajuhooge hõredamalt. Tuul on mõõdukas ning puhub lõunast ja edelast. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -3, öö hakul Ida-Eestis kuni -5, saarte rannikul kuni +2 kraadi, päeval 0 kuni -2, meremõjuga rannikul kuni +1 kraadi, pärastlõunal langeb.

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sadusid vähe. Lõunakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1 kuni -6, mandri sisealadel -5 kuni -10, hommikuks langeb kohati -13 kraadini, päeval -1 kuni -6, Lõuna-Eestis kuni -8 kraadi.

Reede öösel on tugevam kõrgrõhuvöönd. Ilm on sajuta ja tugevneva kagu- ja idatuulega. Päeval kandub üle Eesti madalrõhulohk ühes lumehoogudega. Õhtu poole jääb sajuhooge taas harvemaks. Puhub tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10, öö hakul kohati kuni -12, ennelõunal -1 kuni -6, pärastlõunal tõuseb -3 kuni +1 kraadini.

Laupäeval jõuab Taani lähistele uus madalrõhkkond ja selle kirdeserv katab Läänemere ümbrust. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel võib sekka ka vihma tulla. Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +1, hommikul ja päeval 0 kuni +3 kraadi.