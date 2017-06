Uus nädal algab sajuselt ja tuuliselt

Kui jaanid on möödunud päikselise ja valdavalt kuiva ilmaga, siis järgmisel nädalal on pea iga päev oodata vihmasadu ja pilves ilma.

Esmaspäeval suundub madalrõhkkond üle Soome kohale Karjala poole ja selle servas sajab meil hoovihma. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on viisteist, rannikul kaheksateist meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel üheksa kuni neliteist, päeval neliteist kuni kaheksateist kraadi.

Teisipäeval eemaldub madalrõhkkond Valge mere äärde ja selle mõju Läänemere ümbrusele väheneb. Tõusva õhurõhu foonil on meil vihmahooge harva. Puhub tugev edela- ja läänetuul, hilisõhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel kaheksa kuni kolmteist, päeval seitseteist kuni kakskümmend kraadi.

Kolmapäevane prognoospilt on vastuoluline - kõrgrõhuharja püsimisel on ilm sajuta, vaid lõunaserva võivad vihmapilved jõuda. Kui edelavool kiireneb ja Läänemerele uus madalrõhkkond jõuab, siis laieneb vihmasadu üle Eesti. Tuul on nõrk, rannikul mõõdukas ja puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel kaheksa kuni kolmteist, päeval kaheksateist kuni kakskümmend kolm kraadi.

Neljapäeval on madalrõhkkonna mõju suurenemine tõenäolisem ja ka vihma võimalus suurem (umbes 75 protsenti). Lõunakaarest on oodata sooja õhumassi jõudmist. Sel juhul on kõigub öine temperatuur paari kraadi ulatuses viieteistkümne kraadi ümber ja päevasoe kerkib mõni kraad üle kahekümne kraadi.