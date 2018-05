Uus minister Riina Sikkut: sünnitusosakondade arv väheneb veelgi

Tervise- ja tööministri ametit alustanud Riina Sikkut (SDE) ütleb, et sünnitusosakondade sulgemisele alternatiivi pole ning ühtlasi kinnitab, et tema alkoholipoliitikas kannapööret ei tee.

ERR Uudised vahendab, et "Aktuaalses kaameras" uuriti Sikkutilt, mis on tema seisukoht sünnitusosakondade sulgemise osas.

"See, et sündide arv on maapiirkondades väike ja väheneb tulevikus veelgi, on fakt. Ilmselt kümne aasta pärast on meil sünnitusosakondi veel vähem," arutles ta. "Aga kohalike elanikega tuleb leida kompromiss."

Alkoholipoliitika osas sõnas Sikkut, et otsused on tehtud ja seadused jõustuvad. Tema hinnangul tuleb nüüd mõjusid jälgida. "Järgmise kümne kuu jooksul mingisugust pööret, muudatusi alkoholipoliitikas ei tule. See ei ole kuidagi minu fookuses."