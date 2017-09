Uus katlamaja toob Laagri alevikku toasooja soodsamalt ja säästvamalt

Adven avab täna 1,4 miljonit eurot maksnud uue puiduhakke-katlamaja, mis varustab 5000 elanikuga Laagrit senisest ligi kümnendiku võrra odavama kaugküttega.

Ligi aastase töö käigus rajati uued katlamaja, kütuseladu, kaugküttevõrgu-ühendus ja vajalikud ligipääsuteed, et ebastabiilse hinnaga maagaasi asemel soodsamat ja keskkonnasõbralikumat puiduhaket kasutada.

“Uus katlamaja näitab, et müüt nagu kaugküte oleks kallis ja ajale jalgu jäänud ei vasta tõele,” selgitas Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinam. “Võib-olla isegi olulisem on, et soojuse tootmine Laagris muutus efektiivsemaks ja rohelisemaks.”

Investeeringust ligi poole kattis Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

3,8-megavatise võimsusega puiduhakke-katlamaja ehitas riigihankes parima pakkumise esitanud Silindia Ehitus. Kütteseadmed tarnisid ja paigaldasid ettevõtted Komforts, Kolmtex, ICP Solutions.

Endiselt kasutusel olev gaasikatel jääb kasutusse talviste tipukoormuste katteks ning uue katlamaja hooldusperioodideks.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Laagri katlamaja puiduhakkele üleviimist Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” 635 486 euroga.

18 kaugküttepiirkonnas tegutsev Adven on Eesti suurimaid soojusetootjaid.