Uuring: usaldus valitsuse ja peaministri vastu on poole aastaga märkimisväärselt tõusnud

Poliitiliste institutsioonide - peaministri, valitsuse ja riigikogu - usaldusväärsus on ligikaudu poole aastaga märkimisväärselt kasvanud, selgus kaitseministeeriumi tellimusel valminud turu-uuringute aktsiaseltsi küsitlusest.

Turu-uuringute aktsiaselts mõõdab institutsioonide usaldusväärsust kaks korda aastas. Värske küsitlus viidi läbi märtsis, eelmine oktoobris, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Vahepeale on jäänud valitsusevahetus, mille käigus Reformierakond kaotas koha valitsuses ning sotsiaaldemokraadid ja IRL moodustasid uue koalitsiooni Keskerakonnaga ning Taavi Rõivase asemel sai peaministriks Jüri Ratas.

Oktoobris usaldas peaministrit vaid 37 protsenti inimestest, kuid tänavu märtsis oli vastav näitaja 63 protsenti. Valitsuse usaldusväärsus kerkis 43 protsendilt 55 protsendile ning riigikogu usaldas 43 protsendi asemel 51 protsenti vastanutest.

Märgatavalt on tõusnud ka presidendi usaldusväärsus: 48 protsendilt 66 protsendile. Tõus on tulnud eeskätt nende inimeste arvelt, kellel enne kindlat seisukohta polnud, mis on selgitatav sellega, et oktoobrikuise uuringu ajal oli president Kersti Kaljulaid alles ametisse saanud.

President Toomas Hendrik Ilvest usaldas oktoobrikuise küsitluse järgi 50 protsenti vastanutest, seega ületab Kaljulaid praegu selgelt ka seda.

Kõige enam usaldavad eestimaalased päästeteenistust (96 protsenti), politseid (85) ja kaitseväge (79) ning eelmise uuringuga võrreldes on toetusnumbrid mõnevõrra kerkinud. Ka NATO (60) ja Euroopa Liidu (61) usaldusväärsus on veidi kasvanud.

Turu-uuringute aktsiaselts küsitles 1.-20. märtsini 1200 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja rohkem.