Uuring: lapsed puutuvad seksuaalse sisuga internetis vähem kokku

Mullu viisid Tartu ülikooli kommunikatsiooniteadlased läbi EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu, mille raames küsitleti üle 1020 Eestis elava lapse vanuses 9 kuni 17 aastat ning nende vanemaid.

Ehkki enamik lastest tunneb end internetti kasutades turvaliselt ning usub ka teadvat, mida teha, kui keegi käitub veebis viisil, mis neile ei meeldi, puutuvad nad endiselt veebis kokku häiriva ja pornograafilise sisuga.

Viimasel aastal on seksuaalse sisuga internetis kokku puutunud neljandik uuringus osalenud lastest ja noortest. Poiste seas oli sellise sisuga tuttavaid tüdrukutest veidi enam. Ühtlasi on pornograafilise sisu peale veebis sattunud rohkem vene lapsi. Üllatuslik ei ole ka, et kokkupuude sellise materjaliga kasvab laste vanemaks saades.

Ent võrreldes tulemusi 2010. aasta uuringu omadega, selgub, et seksuaalse alatooniga piltide nägemine nii veebis kui offline-maailmas on vähenenud. Kui 2010. aastal tunnistas 37 protsenti Eesti lastest, et on sellise sisuga kokku puutunud, siis 2018. aastal on sama näitaja 24 protsenti.

Enamik lastest ja noortest, kes veebis seksuaalse sisu peale sattusid, seda tegelikult ei soovinud. Peamiselt jõuti sellise sisuni eri piltide jagamise keskkondade (60 protsenti) ja hüpikakende (60 protsenti) kaudu, aga ka sotsiaalmeedia (53 protsenti), videote jagamise keskkondade (51 protsenti) ja online-reklaamide (52 protsenti) vahendusel.

Üle veerandi hoiab ebameeldiva kogemuse enda teada