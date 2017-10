Uuring: Kõlvart teeb valimistel supertulemuse ja Keskerakonna ramm Tallinnas ei rauge

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlusest selgub, et järgmisel nädalal toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste järgselt võib Keskerakond säilitada Tallinnas ainuvõimu. Tallinna elanike seas läbi viidud küsitlus näitab, et Keskerakonda toetab 47% vastajatest.

“Küsitluse tulemused Tallinna juhtimises valimiste järgselt märkimisväärset muutust ei ennusta, enamikus ringkondades on teistel erakondadel raske Keskerakonna kandidaatidele vastu saada,“ rääkis Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. „Samuti ei ole Keskerakonnal probleemi Savisaare “asendamisega” Lasnamäel, kus väga edukaks häälemagnetiks tõotab kujuneda Mihhail Kõlvart.”

Uuringu läbiviijad küsisid inimestelt esmalt, millises ringkonnas nad hääletada saavad, ja seejärel esitasid antud ringkonna valimisnimekirjad, kus vastajad pidid valima kindla kandidaadi. Sellise küsitlusviisi eesmärk oli jäljendada võimalikult täpselt valimisjaoskonnas tekkivat olukorda.

Ülelinnaliselt saaks küsitluse põhjal Keskerakond 47% häältest, Reformierakond 15%, Sotsiaaldemokraatlik erakond 14% ning EKRE 8%.

Valimiskünnise piirimail on IRL, keda valiks 5%. Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna poolt hääletaks ainult 2% küsitletutest. Samas on tõenäoline, et Edgar Savisaar isikumandaadiga siiski napilt volikokku pääseb, Lasnamäel hääletaks tema poolt 6% küsitletutest.

Küsitluse meetod lubab välja tuua populaarseimad kandidaadid erinevates valimisringkondades.

Loe veel

Märkimisväärne on Mihhail Kõlvarti toetus, keda Lasnamäel toetaks 51% küsitletutest. Mustamäel teeks küsitluse põhjal väga tugeva tulemuse Taavi Aas, keda toetaks 25% ringkonna valijatest.

Põhja-Tallinna valimisringkonnas on samuti väga populaarsed Keskerakonna esinumbrid – Yana Toomi toetab 18% ja Raimond Kaljulaidi 17% ringkonna valijatest.

Nõmmel teeksid aga võrdse tulemuse Urmas Paet ja Rainer Vakra, kumbagi toetaks 19% ringkonna valijatest.

Turu-uuringute AS viis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluse läbi veebis ajavahemikul 25. septembrist 3. oktoobrini ning sellele vastas 1000 Tallinna elanikku vanuses vähemalt 16 eluaastat.

2016. a jaanuaris asutatud MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut (www.inst.ee) on mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.