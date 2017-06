Uuring: eestlased peavad tähtsaks NATO-sse kuulumist, venelased aga koostööd Venemaaga

Täna toimunud kaitseministeeriumi pressikonverentsil selgus, et üleüldiselt suhtutakse kaitseväkke positiivselt. Siiski on eestlased ja venelased eri arvamustel, mida peaks Eesti tegema, et riigis oleks turvaline elada.

70% Eesti elanikest usub, et sõjaliste konfliktide oht maailmas suureneb. Eesti olukorda nimetab enamus inimesi stabiilseks, arvatakse isegi, et see on liikumas paremuse suunas.

Julgeolekutagatiste osas ei jaga eestlased ja venelased ühist arvamust. Eestlased peavad NATO-sse kuulumist väga tähtsaks, samas venelased usuvad, et tähtis on koostöö ja head suhted Venemaaga. Ühtlaselt pooldatakse aga Eesti iseseisva kaitsevõime arendamist. Uuringu läbiviija, sotsiloog Juhan Kivirähk selgitas seda lahkarvamust sellega, et venelased peavad NATO-t siiski oma vaenlaseks.

Ohtudeks peavad nii eestlased kui ka venelased islamiriigi tegevust ja terrorismi kui sellist, samuti pagulasi. Eestlased usuvad, et üheks suureks ohuks on ka Venemaa katsed Eestit rünnata, aga venelased sellega ei nõustu.

Uuring viitas ka sellele, et Eesti elanikud usaldavad kõige rohkem päästeametit ja politseid. Eestlased pooldavad ka kaitseväge ja kaitseliitu. Venelased on veel skeptilised, ent kaitseväe suhtes on ka nende puhul näha usalduse tõusu.

Kivirähk analüüsis, et valitsusevahetused mõjutavad kaitseväkke suhtumist positiivselt. Ta tõi näite, et ka 2015.aastal oli näha rohkem positiivset tagasisidet kui eelnevatel aastatel.