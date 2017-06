Uuring: Eesti noored ei usu alkoholireklaami mõjusse

Foto on illustratiivne

Ettevõtluskõrgkoolis Mainor kaitstud lõputöös leiti, et noored eestimaalased ei tunne, et alkoholireklaam neid mõjutaks. Valikuid määravad brändi tuntus ja alkoholi hind.

Taavo Kõiv uuris oma lõputöös Eesti noorte taju selle kohta, mis mõjutab nende valikuid alkoholi ostmisel.

"Vastustest on näha, et otsust, millist alkoholi osta, mõjutab kõige enam bränd (44% vastajatest) ja hind (30% vastajatest), planeerimata ostude puhul ka toote väljanägemine (14%). Üle 70% vastanutest otsustab tegelikult alles poes, millist toodet osta," ütles Kõiv.

54 protsenti osalenutest leidis, et alkoholireklaam ei mõjuta neid üldse, 41 protsendi jaoks on reklaam infoallikas uute brändide ja toodete kohta ja 36 protsenti otsib reklaamidest sooduspakkumisi. Samal ajal nõustus ainult vähem kui seitse protsenti vastanutest väitega, et alkoholireklaam mõjutab nende alkoholi ostmise sagedust.

Uuringus küsiti ühtlasi vastajate hoiakute kohta alkoholireklaami piiramise või keelamise suhtes. 42 protsendi vastanute arvates tuleks reklaamipiiranguid karmistada, 20 protsenti leidis, et selleks pole vajadust, kuus protsenti oli täielikult keelustamise poolt ja kolmandikul puudus kindel seisukoht.

Lõputöö raames läbiviidud uuring hõlmas 316 vastanut vanuses 18-35. Uuring viidi läbi märtsis ja aprillis 2017.