Uuest aastast saab kodanikulepinguga tasuta eesti keelt õppida

Järgmise aasta jooksul hakkab riik pakkuma niinimetatud kodanikulepinguid tasuta eesti keele kursusteks ning tasustatud õppepuhkuse saamiseks. „Eesti kodakondsuse saamise eelduseks on eesti keele oskus. Samamoodi on keeleoskus Eesti ühiskonda parema lõimumise eelduseks,“ ütles siseminister Andres Anvelt. „Kui inimene on teinud otsuse siduda end Eestiga ja taotleda Eesti kodakondsust, saab riik omalt poolt pakkuda tasuta keeleõpet ja selleks vajalikku aega õppepuhkuse näol,“ lisas minister.

Lepingu saaksid sõlmida vähemalt viis aastat seaduslikul alusel Eestis elanud inimesed, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust ja vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele. Ühekordset tasuta keeleõpet hakatakse pakkuma nulltasemelt kuni tasemeni B1. Eesti keele kursustel osalemiseks makstakse lepingu sõlminud inimesele õppepuhkusel oldud päevadel keelekursustel osaletud kordade eest keeleõppehüvitist keskmise palga alusel 20 kalendripäeva eest. Keeleõpet asub korraldama sisekaitseakadeemia.

Sel aastal on Eesti kodakondsuse saanud 443 inimest. Möödunud aastal sai Eesti kodakondsuse ligi 800 inimest, neist 558 olid enne määratlemata kodakondsusega. Alates taasiseseisvumisest on Eesti kodakondsus antud ja taastatud kokku enam kui 160 000 inimesele.