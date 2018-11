Uuest aastast peavad enese ja vara kaitseks relva kandjad loa uuendamisel tegema laskeeksami

Relvaseaduse muudatuse kohaselt peavad täiendava laskekatse sooritama inimesed, kellel on relvaluba ainult enese või vara kaitseks soetatud tulirelvale. Kui relva või relvaliigi otstarbeks on loale kantud ka jahipidamine, sport või kutsealal tegutsemine, siis täiendavat eksamit tegema ei pea.

PPA arendusosakonna juhtivkorrakaitseametnik Teo Nikluse sõnul tehakse täiendava laskekatsega kindlaks see, kas inimene oskab oma relva ohutult käsitseda. „Kui inimesel on ainult relv enese ja vara kaitseks, ta ei käi regulaarselt jahil ega tegele laskespordiga, siis võib relv mitmeks aastaks lihtsalt hoiukohta jääda. Selle ajaga võivad ununeda nii ohutusnõuded kui ka laskeoskused, mistõttu tuleb relvaloa uuendamisel teha laskekatse,“ selgitas Niklus.

Täiendava laskekatse nõue hakkab kehtima 1. jaanuaril 2019 ning selle ajani saab luba pikendada ilma katseta.

Relvaloa vahetamise taotluse esitamise järel võtab inimesega ühendust PPA lubadeametnik, kes lepib kokku eksami aja ja koha. Kaheosalisel laskekatsel testitakse nii relva käsitsemisoskust kui ka laskmist loale märgitud liiki relvast. Relvaluba pikendatakse alles pärast eksami sooritamist.

Politsei soovitab enne laskeoskuse katsele tulekut korrata üle relva ohutu käsitsemise põhitõed ja käia laskmist harjutamas.

Tulirelva käsitsemise ja laskeoskuse katse toimub eesti keeles ja ilma tõlgita.

Ainult enese ja vara kaitse otstarbel on Eestis väljastatud 14 000 relvaluba ning järgmisel aastal lõppeb neist 4000 kehtivus. 12 600 juhul on relva otstarbeks märgitud lisaks turvalisuse tagamisele veel mõni otstarve ning need inimesed loa uuendamisel lisaeksamit tegema ei pea.

Relvaluba kehtib kuni 5 aastat.