Uues linnavalitsuses vahetub mitu abilinnapead - kes jäävad, kes tulevad, kes lahkuvad?

Tallinnas hakkavad uues valitsuses võimu jagama Keskerakond ja Eestimaa Rohelised. Ametlikult on välja kuulutatud, et linnapea kohale pretendeerib Taavi Aas, linnavolikogu esimehe kohale aga senine abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Jüri Ratas ütles eile peale Tallinna piirkonnajuhtide nõukogu, et võimalikud tulevased abilinnapead kuulutatakse välja esmaspäevaks. Samas ütles Taavi Aas samuti juba eile, et ühe abilinnapea koha saavad endale rohelised.

Täna sai koalitsioonileping allkirjad ja kokku saigi lepitud ka see, et keskkonna eest vastutava abilinnapea koha saavad endale rohelised. Roheliste juht Züleyxa Izmailova ütles tänasel pressikonverentsil, et tema oleks nõus selle koha vastu võtma, ent lõplik otsus tehakse erakonnas.

Praegustest abilinnapeadest jätkavad üsna tõenäoliselt Kalle Klandorf ja Eha Võrk. Merike Martinson on teatanud, et tema enam abilinnapeana ei jätka, vaid siirdub volikokku lihtliikmeks. Ka on üks koht vaba ametist tagandatud Arvo Sarapuu järel.

Seega - kuuest abilinnapea kohast kolm on jaotatud - Klandorf, Võrk ja Izmailova. Jääb üle veel kolm kohta.

Delfile teadaolevalt pretendeerivad neile senine Kristiine linnaosavanem Vadim Belobrovtsev ja Riigikogu liige Andrei Novikov, kes juhtis Kristiine linnaosa enne Belobrovtsevi. Kolmanda koha võib saada Pirita linnaosa juhtinud Tõnis Mölder.

Taavi Aas aga ütles, et uude linnavalitsusse võidakse luua veel üks abilinnapea ametikoht, mis hakkaks tegelema infotehnoloogiaga. Kes selle ametiga õnnistatud saab, ei ole veel selge.

Loe veel

Praegune linnavalitsus

Abilinnapea - Taavi Aas (linnapea ülesannetes)

Abilinnapea - Kalle Klandorf

Abilinnapea - Mihhail Kõlvart

Abilinnapea - Merike Martinson

Abilinnapea - Eha Võrk

Abilinnapea - puudub

Uus linnavalitsus

Linnapea - Taavi Aas

Abilinnapea - Kalle Klandorf

Abilinnapea - Eha Võrk

Abilinnapea - Züleyxa Izmailova

Abilinnapea - Vadim Belobrovtsev

Abilinnapea - Andrei Novikov

Abilinnapea - Tõnis Mölder

Abilinnapea (IT) - ?