Uuendatud Valdeku tänav avati liiklusele

Asfalteerimistööd Valdeku tänaval 1. detsembri hommikul Foto: Nõmme linnaosavalitsus

Rekonstrueerimistööde järgselt on Valdeku tänav 1+1 sõidurajaga tänav. Astri tänava ja Männiku tee vahelises lõigus on mõlemale poole teed sõidutee äärde rajatud kokku 88 parkimiskohta ja Valdeku tn 66 asuva kohviku juurde on rajatud 4 parkimiskohta.