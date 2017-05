Uueks riigihaldusministriks saab Jaak Aab

Peaminister Jüri Ratas tegi Jaak Aabile ettepaneku asuda riigihaldusministriks.

Riigihaldusministri koht vabanes peale seda, kui eelmine minister Mihhail Korb pidi tagasi astuma seoses NATOt puudutavate segaste sõnumitega.

"Peaminister on teinud ettepaneku nimetada mind kandidaadiks," ütles Aab. Teisipäeval kogunev Keskerakonna juhatus peab Aabi kandidatuuri kinnitama.

Aabi sõnul arutati uue ministri küsimust viimastel päevadel korduvalt, konkreetne ettepanek tuli täna. "Ikka kõhklesin, teades valdkonna sisu ja tausta," ütles Aab, viidates otsustasse faasi jõudnud haldusreformile.

Täna teatas sellest ka Keskerakond. "Jaak on ennast tõestanud tugeva tegijana nii omavalitsusjuhina, riigikogu liikmena kui ka ministriametis. Ta on väga selge omavalitsusvaldkonna asjatundja, mida toetab ka tema varasem töökogemus Eesti Linnade Liidu tegevdirektorina," teatas Ratas.

"Soovin senist riigihalduse ministrit Mihhail Korbi pühendunud töö eest tänada ja tunnustada. Keskerakond on astunud valitsuses mitmeid samme omavalitsuste rolli, võimekuse ja tulubaasi tugevdamiseks, et need oleksid kohalikul tasandil riigile tugevaks partneriks. Jaak Aab jätkab ministrina kindlasti sama suunda," lisas Ratas.

Jaak Aab tänas erakonna esimeest usalduse eest ja sõnas, et on valmis ministriametit vastu võtma kui erakonna juhatus arvab sama. "Tundes seda valdkonda, tean, et riigihalduse ministri amet on vastutusrikas, nõuab tõsiseid otsuseid, tugevat tööd ja pühendumist. Käimas on mitu olulist reformi, millega minu eelkäija Mihhail Korb on tublit tööd teinud. Keskerakond on alati rõhutanud tugeva omavalitsuse tähtsust. Valitsus on otsustanud anda omavalitsustele rohkem rahalisi vahendeid, otsustusõigust ja ülesandeid ning just sellest tuleb edasisel tegevusel lähtuda," rõhutas Aab.

Aab on töötanud Võhma linnapeana ning Eesti Linnade Liidu tegevdirektorina. Aastatel 2005-2007 oli Jaak Aab sotsiaalminister.

Aab töötab praegu Keskerakonna peasekretärina. Kui Keskerakonna juhatus kinnitab Aabi ministriks, tuleb leida erakonnale uus peasekretär.