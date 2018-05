Uue seduseelnõu järgi võib tippspetsialiste tulla Eestisse tööle piiramatul arvul

Uus kolmapäeval riigikogus esimese lugemise läbinud seaduseelnõu näeb ette, tippspetsialistide Eestisse tööle tulekut sisserände piirarvuga enam ei takistata.

"Kahjuks ei suuda me paljusid valdkondi oma kohaliku tööjõuga katta ning vajalikke tippspetsialiste napib. Pikad koolitused võtavad aega ning nõudlus heade töötajate järele on ettevõtetel suur," sõnas riigikogu liige keskerakondlane Erki Savisaar. Ta lisas, et muudatuste tagajärjel võib kasvada lühiajaliselt Eestis töötavate välismaalaste arv ca 2500 inimese võrra. "Tegemist ei ole pagulastega need inimesed on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes peale töölepingu lõppu lähevad oma koduriiki tagasi," ütles Savisaar.

Savisaare sõnul on Eesti ettevõtjatele sisserändekvoot liialt piirav, mistõttu on paljud asunud kasutama renditööjõudu. "Kvoot on liialt piiratud ning täitub tihti juba esimeses kvartalis, mistõttu rendivad ettevõtjad tööjõudu mujalt, näiteks Poolast. Peame jõudma selleni, et ettevõtjal oleks kasulikum ja mugavam palgata rentimise asemel inimene Eestisse töötama," märkis Savisaar.