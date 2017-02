Uue riigihangete registri jaoks valmisid esimesed tehnilised lahendused ja kujundus

Uue riigihangete registri arendusprojektis on valminud esimene osa – kasutajate vajadusi arvestav kujundus, otsingusüsteem ja töölauavaade. Rahandusministeeriumi, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ning tarkvara ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal loodav register jõuab kasutajateni 2018. aastal.

„Eesti läheb peagi täielikult üle e-riigihangetele – juba praegu korraldatakse 90 protsenti hankeid elektrooniliselt,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Uus register toetab nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste hangete sujuvat korraldust parimate tehniliste võimalustega.“

RMITi juhitavas arendusprojektis on uue registri valmivatest muudatustest suurim tegevuskeskne lähenemine, mis võimaldab paindlikku tegevuste järjestust ja hanke osade eri aegadel menetlemist. Tulemusena tõuseb teenuse kvaliteet ja hankeid saab korraldada oluliselt kiiremini ning kergemini. Esmalt viiakse uuele kujundusele ja kaasajastatud tehnilisele platvormile üle hankija- ja seejärel pakkujapoolsed tegevused.

Projekti arenduspartneri Nortali avaliku sektori äriüksuse juhi Lauri Tammiste sõnul on registri arendamisel tehtud tihedat koostööd registri kasutajatest koosneva ekspertgrupiga. „Oleme viinud läbi mitmeid kasutajateste ja arvestanud reaalsete hankijate ja pakkujate soovidega, et täielikult e-hangetele üleminek oleks võimalikult mugav. Üks mugavust parandavatest uuendustest on see, et uus register saab olema kasutatav ka mobiilseadmetes. Eesmärk on, et uus register kaasaks rohkem pakkujaid ning tulevikus saame läbi valdkondade põhise statistika kogumise riigihangete süsteemi ka oluliselt läbipaistvamaks muuta,“ lisas Tammiste.

Uue registri planeeritud kogumaksumus on 2,5 miljonit eurot. Projekti „Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ eelanalüüsi koostas Datel AS. Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.