Uue poliitjõu manifest täismahus! "Eesti 200" eestvedajad: Eesti ees seisvad probleemid on suuremad, kui praegu tahetakse tunnistada

Tulevikku vaatavaid otsuseid tehes tuleb arvestada, et Eesti on seniste trendide jätkumisel veel väiksem ja veel vanem kui täna. Seitsme aasta pärast on meil 45 000 tööealist inimest vähem, aastaks 2040 kahaneb Eesti elanike arv 125 000 võrra. Samas ootused elatustaseme tõusu osas suurenevad. Kui mitmed rahvastikuprotsessid on paratamatud ja neid tagasi pöörata ei saa, siis seda olulisem on, kui kiiresti me selle uue reaalsusega arvestama hakkame. Milliseid otsustavaid samme astume, et saaksime ka järgneval sajal aastal stabiilselt ja järjekindlalt areneda?

Loe veel

Siin peitubki Eesti tegelik ja pikaajaline väljakutse. Eesti ees seisvad probleemid on suuremad kui praegu tahetakse tunnistada. Nende ületamiseks peame suutma langetada keerulisi otsuseid tervishoiu ja hariduse valdkonnas ning vajadusel ümber kujundama senise riigikorralduse. Me ei tohiks kulutada aega aastaid hiljaks jäänud probleemipüstitustele, jagada ümber puudujääki ammu ülejõukäivas süsteemis ja kembelda valmistsükli kaupa tulumaksuprotsendi üle. Me peame endale tunnistama, et tänane riigikorraldus, tervishoiu- ja sotsiaalteenused, kooli ja transpordikorralduse süsteem on ennast ammendanud, sest ta lähtub iganenud eeldustest. Kui Eesti riiki luues määras meie edukuse suutlikkus teha kiired ja tõhusaid reforme, siis tulevikus on meie edu pandiks reageerimisvõime olulistele trendidele juba nende märkamisel. Meie majandus tuleb muuta targemaks, meie inimesed tervemaks ja õnnelikumaks, meie looduskeskkond puhtamaks ja elujõulisemaks.

Eesti edasiviimiseks pakume välja kuus suurt strateegilist eesmärki, mis peaksid moodustama pidevalt areneva Eesti pikaajalisuse selgroo.

Riigihaldus ja personaalne riik. Kõikjal Eestis peavad olema kättesaadavad põhiteenused - riik peab tagama ühtlase kvaliteediga hariduse, sotsiaalteenused ja transpordi korraldamise igas Eestimaa nurgas. Seetõttu tuleb lõpetada tänane postiindeksi loterii, kus inimese õnn või ebaõnn saada osa ühiskonna jõukusest sõltub sellest, millises Eestimaa nurgas ta elab ning kui võimekas on tema kohalik omavalitsus. Kodaniku ja riigi vahelise suhtluse peamine kanal saab paljuski juba täna olla personaalne e-riik, mis on iga kell ja kõikjal kättesaadav, sealhulgas nutitelefoni ekraanilt. Ükski riik ei tohi suunata oma kodanikku abi saamiseks pidevalt ekslema ametiasutuste rägastikku. Suur hulk inimese igapäevaeluks vajalikest teenustest on etteprognoositavad ja paljud neist automatiseeritavad. E-riik – meie lipulaev – on aga globaalses plaanis vanamoodsaks jäänud ning vajab mitte ainult ilusüsti, vaid põhjalikku uuendust.

Riigijuhtimine. On oluline, et meie riigivalitsemine oleks eesmärgistatud, aga ka jõukohane. Juhtimine on vaja ümber korraldada moel, mis võimaldab ulatuslikke reforme kiiremini ja nutikamalt ära teha. Asutusekeskne juhtimine on paljuski eilne päev ning riigi heaks toimimiseks järgmisel sajal aastal on mõistlik see osaliselt asendada väljakutsepõhise juhtimisega. Järgmistes valitsustes võiksime luua piiratud ametiajaga konkreetsete reformide ministrid koos oma meeskonna ja ressurssidega.