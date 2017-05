Uue liikumise algatanud eksekrelane Maria Kaljuste: kaasame ka konservatiivsed venelased

Avalikult Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) kritiseerinud ja seetõttu märtsi lõpus parteist välja arvatud Maria Kaljuste asutas emadepäeval, 14. mail suveräänsusliikumise Tark ja Terve Eesti, mis võiks tema sõnul kasvada konservatiivseks erakonnaks, mille fookusesse mahub erinevalt EKREst ka naiste roll ühiskonnas, vene kogukonna kaasamine ja süvendatum majanduspoliitika.

Liikumise asutamisteates viitasite, et olete seadnud eesmärgiks asutada pikemas perspektiivis erakond. Sarnaste konservatiivsete joontega on ka teie endine erakond EKRE. Kuhu plaanitav erakond teie hinnangul poliitilisel maastikul asetuks?

Miks peab üks erakond kuskile asetuma — meil on põhimõtted, millest me lähtume. Need on põhiliselt pigem paremale kalduvad, kuid on asju, millega tegelemise on konservatiivid kahetsusväärselt seni pigem sotsidele loovutanud, nagu loomakaitse, naiste teema. Kui sellel teljel oleks kuskil sõna “mõistlik”, siis see sobiks meile.

EKRE on samuti ühe oma põhiteesina sõnastanud rahvuse ja kultuuri kestmajäämise, samamoodi on EKRE soovinud taastada rahvahääletuse algatamise inimeste poolt. Mille poolest teie erakond EKREst erineks?

Meie erineme juba ainuüksi retoorika poolest. Aga eelpool loetletutele lisaks ühe täiesti kardinaalse erinevusena soovime meie kaasata Eestis elavad konservatiivsed venelased. Rõhk looduhoiule on oluliselt suurem ja majanduspoliitika ilmselt — mulle ei meenugi milline see EKREl oli.

Milliselt poliitiliselt jõult teie erakond hääli võtaks?

Ma usun, et me korjame hääli ära kõikidelt erakondadelt ja seda erinevatel põhjustel. Kõige vähem vast SDElt, kuid ka nendelt. Lisaks usun ja loodan väga, et oleksime väljund inimestele, kes täna ei ole erinevatel põhjustel leidnud endale kohta ja võimalust poliitikas kaasa rääkida.

Kui rääkida täpsematest plaanidest, siis millal võiks liikumisest erakond kasvada?

Usun, et vahekokkuvõtte saame teha sügisel peale KOV valimisi toimuval kongressil.

Kui suurt potentsiaali näete liikumise kasvamisel erakonnaks? Kuidas plaanite inimeste seas liikumise tuntust ja usaldusväärsust kasvatada ning kas teiega on liitunud või liitumise vastu huvi üles näidanud veel mõni avaliku elu tegelane, kelle abil enda mõjukust kasvatada?

Ma arvan, et kuna me ei ole parlamendierakond ega ka riiklikul rahastusel, siis saab töö toimuda vaid isikult isikule, sotsiaalmeedia ja meedia abil. Me anname edasi oma mõtteid ja ideid ning inimestel saab olema võimalus nendega haakuda, kätt alla panna ja liituda. Kaasa arvatud avaliku elu tegelastel, kes seda mõistlikuks peavad. Info meie kohta sai avalikuks siiski vaid loetud tunnid tagasi. Tõsi, esimene liitumisavaldus tuli 12 minutit pärast avalikustamist.

” Inimesed, kes tulevad meie maale siiraste kavatsustega õppimise, töö või armastuse pärast ning austavad meie keelt ja kultuuri ning tunnistavad, et eestlane on peremees omal maal, on siiralt teretulnud. Maria Kaljuste

Kas teie liikumine on vastu pagulaste ümberpaigutamise kavale ning millisel seisukohal olete üldiselt põgenike ning sisserändajate (tööimmigratsiooni) suhtes?

Inimesed, kes tulevad meie maale siiraste kavatsustega õppimise, töö või armastuse pärast ning austavad meie keelt ja kultuuri ning tunnistavad, et eestlane on peremees omal maal, on siiralt teretulnud. Inimeste ja rahade sundümberjagamist ma ei poolda. Aidata oleks olnud ja on võimalik ka praegu hoopis teistmoodi, arvestades riikide individuaalseid erinevusi sealjuures tõhusamalt, ja ka väiksemate sotsiaalsete pingeteta.

Milline on teie vaade Euroopa Liidule? Kas Eesti peaks ELi kuuluma?

Eesti kuulumine Euroopa Liitu oleks kõne alla tulnud rahvusriikide Euroopa puhul, tänane sulatusahju sarnaseks kujunev suurriik ei ole meie jaoks hea. Ja me peame leidma lahendused samadel alustel mõtlevate riikidega koostöös.

Kas olete suhelnud praeguse EKRE juhtkonnaga ning kas EKRE poolt on olnud tunda vastumeelsust teie plaanidele?

Ei, ma ei ole suhelnud EKRE juhtkonna ladvikuga ja nad ei olnud teadlikud minu plaanidest. Kui viimati pakkusin konflikti asemel dialoogi, siis väljendusid nad üsna selgelt, et ei ole sellest huvitatud. Nad oleksid pidanud mõistma, et nende tegevus ilmselt selleni viib, kuna minu meeskond, veendumused, töövõime ja soov Eesti poliitikas kaasa rääkida ei kadunud kuskile.