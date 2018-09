Uue kohtumaja ja superministeeriumi külastajatele parkimiskohti ette nähtud ei ole

"Lubja 4 kohtumaja ning ministeeriumide ühishoone asuvad mõlemad piirkondades, kus on külalistel võimalik parkida avalikel parkimisaladel," ütles Riigi Kinnisvara AS-i pressiesindaja Mariliis Sepper Delfile.

Lubja tänava kohtumaja asub küll väljaspool tasulise parkimise piirkonda, ent autoga kohtusse tulijatele on parkimiskoha otsimine siiski tülikas. Ministeeriumide ühishoone Suur-Ameerika tänaval asub aga kesklinna parkimistsoonis, kus parkimise eest tuleb maksta 1,50 eurot tunnis ehk kaheksatunnise tööpäeva puhul 12 eurot.

Sepperi sõnul on mõlemad hooned hästi ligipääsetavad ühistranspordiga, mida arvestati asukoha valikul soodustamaks autovaba külastusi. Ministeeriumide ühishoone tõkkepuuga parklas saab külaline parkida juhul, kui see on kutsujaga eelnevalt kokku lepitud. "Nii kohtumaja kui ühishoone ees on eraldi märgistatud invaparkimiskohad," kinnitas Sepper.