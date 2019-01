Uue erakonna juhile kuuluv Tartu telekanal lootis läbilööki pornograafiaga. Vähese huvi tõttu pandi saade kinni

Telekanali eestvedaja Madis Sütt, kes sügisel "sõbralik-konservatiivse" Rahva Tahte erakonna asutas ja telefone loosides sinna uusi liikmeid värbas, tunnistab, et projekt läks pisut luhta.

"Üksikuid huvitas," ütleb ta 6. detsembri öösel ja sealt edasi nädalas korra tele-ekraanile paisatud pornograafia kohta. "Tavaline suguakt, toimub loodetavasti ka igas Eesti kodus," kirjeldab ta saate sisu. Ehkki pornonäitamist mees ei eita, küsib ta siiski retooriliselt, mis üldse on porno.

"Paljast keha on igal pool," toob ta võrdluse filmist 50 halli varjundit ja ütleb, et ka see oli mõne jaoks üle piiri. Pornograafia näitamise keeld teleekraanil on Süti jaoks tõlgendamise küsimus. "Porno pole kuritegu, see on internetis 24/7 kättesaadav," ütleb Sütt.

Kuna saate vaadatavus jäi aga allapoole ootusi, siis otsustati saade sulgeda, seda enne, kui meedia jõudis öise programmi kohta küsimusi esitama hakata. "Internet on seda palju täis," ütleb Sütt pornograafia kohta. "Televisioonil pole enam nii suurt jõudu."

Süti sõnul tuli idee saatejuhtidelt. Mõeldi asja üle ja otsustati proovida. Saate eesmärk oli näidata mõnda ekstreemsemat hetke ja tögavalt valitud klippide üle nalja teha. "Ei pannud kaks tundi järjest hardcore'i," ütleb Sütt, et kogu näidatud sisu polnud raju pornograafia.

Entusiast TV lootis pornograafiaprogrammiga sponsoreid leida. Süti sõnul teatud ettevõtetelt, mis välismaalt omapäraseid tooteid toovad.

Pornograafia näitamine telekanalil on pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadusega keelatud.