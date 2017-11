USS Security: patrull pidi kodutu trammist kiiresti välja toimetama

embedded_article_video:80269138

Turvafirma USS Security juhatuse liige Raul Parusk sõnas kommentaariks eilsele meedias jagatud videole, kus USSi turvamees ühissõidukist lahkuma keeldunud isiku trammist välja tõstis, et firma peab üle vaatama, kuidas käituda juhtudel, kui väljakutsele saab reageerida vaid üks patrull.

"Tavaliselt me reageerime kahe patrulliga, et isik välja tõsta. Kuna antud juhul sai välja tulla üks patrull, siis kahjuks läks väljatõstmine sellisel viisil, mis ilmselgelt ei olnud õige. Me ei saa töötajale etteheiteid teha, aga peaksime oma reeglid üle vaatama, kuidas me selliste juhtudel käitume," ütles Parusk.

Eile tekitas sotsiaalmeedias palju pahameelt video sellest, kuidas turvamees võttis trammis olnud mehel kraest kinni ja lohistas ta pikema jututa trammist välja.

