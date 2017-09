Uskumatu headus! Volikogu liige on juba üle aasta oma hüvitised vähiravifondile loovutanud

Vähiravifond "Kingitud elu" avastas, et nende kontole laekub igakuiselt 20-40 eurot selgitusega "töötasu panka". Summa saatjaks on üks Tartumaal asuv vallavalitsus.

Algselt kahtlustat vähiravifond, et tegemist on apsakaga, kuid lähemal uurimisel selgus, et tegemist on tahtliku annetusega. Nimelt on üks suure südamega naisterahvas otsustanud oma volikogu liikme hüvitise otse ravifondi kanda.

Kokku on fondile laekunud 600 euro väärtuses headust.