USA suursaadik Delfile: Eesti on kaitstud, Venemaa Zapadi harjutuste ajal paigutatakse Eestisse USA kompanii

USA suursaadik Eestis James Desmond Melville Jr ütleb, et USA jagab Eestiga arusaama, et Venemaaga suheldes pole jõud provokatsioon, seda on nõrkuse näitamine.

"Pühapäeval saabub Eestisse visiidile asepresident Mike Pence, rõhutamaks meie tugevaid ja jätkuvalt arenevaid suhteid. Alates Eesti taasiseseisvumisest ja Ameerika Ühendriikide saatkonna avamisest Kentmanni tänaval on Ameerika Ühendriigid ja Eesti töötanud ühiselt selle nimel, et suurendada mõlema riigi heaolu ja julgeolekut. Aastal 2004 tervitasime me Eesti saamist NATO liikmeks ning võtsime endale vankumatu kohustuse Balti regiooni ees, et rünnak ühe NATO riigi vastu on rünnak kogu alliansi vastu. Eesti on olnud meie kõrval Iraagis ja Afganistanis ning meie oleme seisnud Eesti kõrval," märgib Melville Jr Delfile saadetud kommentaaris.

"Asepresident Pence kohtub Eestis peaminister Jüri Ratase, President Kersti Kaljulaiu ja kindral Riho Terrasega ning lisaks veel mitmete ministritega. Visiit tõstab esile Eesti juhirolli Euroopa Liidu eesistujana ning keskendub sellele, kuidas digitaalne innovatsioon võimaldab muuta Eestit ja Euroopat.Lisaks osaleb asepresident kohtumisel Eesti president Kaljulaidiga, Leedu president Grybauskaite ja Läti president Vejonisega. Just nagu kohtumisel Balti presidentidega Müncheni julgeolekukonverentsi ajal veebruaris kinnitab asepresident Pence üle president Trumpi lubaduse, et me seisame koos Euroopaga täna ja igal teisel päeval, sest meid seovad samad üllad ideed – vabadus, demokraatia, õiglus ja õigusnormid," lisab ta.

"Peale Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt reageerisid Ameerika Ühendriigid ja NATO tundide jooksul ning kindlustasid, et Eestis on "saapad maas". Me jagame Eestiga arusaama, et Venemaaga suheldes pole jõud provokatsioon, seda on nõrkuse näitamine. Meie teod kõnelevad valjemalt, kui ükskõik millised sõnad: NATO on paigutanud pataljoni suurused lahingugrupid Eestisse nagu ka teistesse Batli riikidesse ning Poola. See on ka põhjus, miks me paigutame igasse Balti riiki ühe USA kompanii Venemaa Zapadi harjustuste ajal. Ja see on ka põhjus miks me jätkame koostööd Eesti ning kõikide meie NATO liitlastega maal, merel ja õhus, tagamaks et meie kaitseallianss, liit mis loodi tuginedes meie ühistele demokraatlikele väärtustele, oleks jätkuvalt purustamatu vabaduse bastion nagu ta on seda olnud peaaegu 70 aastat."