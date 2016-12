USA senati relvajõudude komitee esimees John McCain Tallinnas: Pole teada, et Trump üritaks Vene sanktsioone tühistada

Eestis visiidil olev USA senati relvajõudude komitee esimees senaator John McCain kohtus peaminister Jüri Ratase ja välisminister Sven Mikseriga.

Kohtumisel arutati transatlantilisi suhteid, regionaalse julgeolekupoliitika küsimusi ning Eesti ja USA koostööd.

Pärast kohtumist andsid Jüri Ratas ja John McCain ühise pressikonverentsi.

Jüri Ratas ütles, et toetus, mida NATO Eestile annab, pole oluline mitte ainult Eesti riigile vaid ka inimestele, suur enamik eestlastest toetab NATO-t ja seda, et oleme NATOs tegusad. Tema sõnul on Eestile on väga oluline, et senaator John McCain täna siin viibib.

John McCain omalt poolt õnnitles uut valitsust eduka ametisseastumise puhul ning kinnitas, et ootab rõõmuga pika ja lähedase suhte jätkumist Eesti ja NATO vahel. "Kiidan ja tänan Eestist osaluse ja paljude noorte eestlaste panuse eest Afganistanis, mille eest mõned neist on maksnud ka kõrgeimat hinda."

McCaini sõnul tuli paljudele üllatusena, et USA presidendiks valiti Donald Trump, aga ta usub, et USA suhe NATOga jääb tugevaks. Samas innustas ta ka teisi riike täitma 2% nõuet NATOs. "Peab kohanema ka Venemaa agressiivse käitumisega, ent NATO on lähiajaloo edukaim liitlaspartnerlus," sõnas ta.

McCain ütles, et kohtumisel arutati ka küberjulgeoleku küsimusi, ta peatus Vene häkkerite võimalikul mõjul USA valimistulemuistele. "Pole kahtlust, et venelased häkkisid, aga on kahtlus, kas sellel ka oli reaalne ja käegakatsutav mõju valimistulemusele."

Loe veel

Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanik Kaarel Kressa küsis, et kuna president Donald Trump püüdleb selgelt tugevama koostöö poole Venemaaga, siis mida kongress teeb juhul, kui Trump üritab tühistada Ukraina-agressioonide tõttu Venemaale kehtestatud sanktsioone.

"Pole selge, et uus president üritab sanktsioone tühistada. Täna ei ole see kindel," vastas McCain. "Kuni Putin okupeerib Krimmi ja on sisse tunginud Ida-Ukrainasse, usun, et kes iganes on president, usume, mida uskus Reagan - tugevus tagab rahu. Ka USA sõdurite kohalolek Eestis on selle kinnituseks. Parim viis Venemaa üleastumiste ennetamiseks on usutava ja tugeva sõjalise jõu olemasolu ning tugev NATO kaitseallianss, milles Eesti mängib väga olulist rolli."

Küsimuse peale, kas Eestil on midagi seoses Trumpi presidendiks saamisega karta, kinnitas senaator, et ei ole midagi karta. "Vabaks saanud Eesti kujundas oma suhte NATO-ga ja NATO on üks suuremaid edulugusid ning see suhe ei muutu. Venemaa käitumine, küberrünnakud ja muu kutsub meid pigem suhteid tihendama," uskus McCain.

"Me läheme tagasi sõnumiga, et Eestis peab olema pidev, kuigi roteeruv USA vägede kohalolek," lisas ta.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas tänasel kohtumisel Ameerika Ühendriikide Kongressi delegatsiooniga, et USA oli, on ja jääb Eesti jaoks üheks olulisemaks liitlaseks ning USA võib Eesti peale alati loota.

USA Senati relvajõudude komitee esimeest senaator John McCaini ning senaatoreid Lindsey Grahamit ja Amy Klobucharit võõrustanud peaminister Jüri Ratase sõnul kinnitas kohtumine, et Eesti ja USA jagavad ühiseid väärtusi ning meie arusaam väljakutsetest välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas on väga sarnane.

„USA panus Eesti ja teiste Balti riikide julgeolekusse ning kaitsevõime arendamisesse on olnud läbi viimase veerandsajandi hindamatu väärtusega. Kinnitan teile, et me oleme selle eest väga tänulikud,“ lausus peaminister Ratas senaatoritele. „Omaette tunnustust väärib USA panus ja pühendumus NATO-sse ja Euroopa julgeoleku tagamisse laiemalt. Luban teile, et Eesti riik panustab kaitsekulutustesse jätkuvalt vähemalt 2% SKP-st, millele lisanduvad liitlasvägede vastuvõtuga seotud kulutused.“

Samuti ütles peaminister Ratas, et USA sõjaväelastega õlg õla kõrval Iraagis ja Afganistanis seisnud Eesti on jätkuvalt valmis panustama oma üksustega välisoperatsioonidel ja terrorismivastases võitluses. „Me aitame teid selle koorma kandmisel,“ lisas Ratas.

USA Kongressi delegatsioon, mida juhib Senati relvajõudude komitee esimees senaator John McCain, külastab 27.-28. detsembril Eestit. Delegatsiooni kuuluvad lisaks senaator John McCainile ka senaatorid Lindsey Graham ja Amy Klobuchar.

Kongressi delegatsioon kohtub Eestis veel president Kersti Kaljulaidi ja kaitseminister Margus Tsahknaga, et rääkida regiooni julgeolekust ning Eesti ja USA kahepoolsest koostööst ning koostööst NATO-s.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras annetab senaator John McCainile Eesti Kaitseväe teeneteristi olulise panuse eest Eesti julgeolekusse.