USA saatkond EKRE miljardist: me ei aruta üksikute erakondadega poliitikaküsimusi

Eesti konservatiivse rahvaerakonna laupäevasel volikogul kiideti heaks partei programm, kus muuhulgas lubatakse USA-lt küsida miljard dollarit sõjalist abi. „Küsime meie tähtsaimalt liitlaselt Ameerika Ühendriikidelt sõjalist abi kokku kuni ühe miljardi USA dollari ulatuses,“ kirjutati partei valimisplatvormis.

EKRE kaitseministri kandidaat Leo Kunnas teatas tänases Eesti Päevalehes, et miljardi saamisega pole mingit suurt probleemi, kuivõrd teisedki riigid saavad juba USA-lt sõjalist abi.

„Liitlaste poole pöördumine on paratamatu vajadus, sest me oleme uue külma sõja rinderiik,“ rääkis Kunnas.

„USA sõjaline abi liitlastele ja partneritele on märkimisväärne. Näiteks Iisrael saab igal aastal sõjalist abi umbes kolm miljardit dollarit, Egiptus ja Keenia miljardi jagu. 2016. aastal oli USA sõjaline abi kokku umbes 50 miljardit dollarit. Oma situatsioonis oleme sunnitud ka abi küsima. See ei ole kerjamine, vaid meie olukorra tõdemine. Alternatiiv on minna rahva juurde ja küsida kaitsekulutusi veel juurde, aga ka see 2,6% SKP-st on rahvale väga suur koorem,“ lisas ta.

Delfi pöördus USA valitsust Tallinnas esindava Ühendriikide suursaatkonna poole, et uurida, kas EKRE-l on siis Washingtonist saadud mingit informatsiooni, et selline suur summa võiks kohe peale valimisi Eesti poole teele asuda? Pärisime, kas erakond on sel teemal näiteks USA valitsusega nõu pidanud?