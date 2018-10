USA mõjukad senaatorid tegid Eestisse visiidi

Delegatsioon kohtus Eesti kaitseminister Jüri Luigega, et julgeolekuolukorrast ülevaade saada ja kaitsekoostöö-küsimusi arutada.

Senaatorite delegatsiooni kuulus nii kaitse-, luure- kui ka eelarvekomitee liikmeid ja seda juhtis luurekomitee esimees, vabariiklasest senaator Richard Burr.

Burr tõdes, et USA on eri kaitsealgatuste teel toetanud tugeva transatlantilise suhte püsimist, mille hea näide on eelmisel nädalal Ämaris avatud taristu, mis annab täiendava võimaluse liitlaste üksuste vastuvõtmiseks.

Kaitseminister Jüri Luik märkis, et Ühendriikide kohalolekul on Euroopas tugev heidutav efekt, millel on võtmeroll rahu ja stabiilsuse tagamisel Euroopas.

Luik tänas senaatoreid Euroopa heidutusinitsiatiivi (EDI) eest, mille raames toetatakse liitlaste, sh Eesti kaitsevõimet taristu ehitamise ja sõjatehnikaga.

Luik rõhutas, et Eesti kaitsekulutuste tase võimaldab kasutada USA abi efektiivselt, Eesti oma pikajaliste plaanide toetuseks.

Kaitseminister ja senaatorid arutasid ka USA ja Eesti väga tihedat koostööd küberkaitses.

Ühendriikide delegatsiooni kuulusid vabariiklastest senaatorid Richard Burr, Susan Collins, Jerry Moran ja Richard Blunt.

2014. aastal loodud Euroopa heidutusmeetmete programmi (EDI) eesmärk on suurendada USA kohaolekut Euroopas selle julgeoleku tugevdamiseks.

Eestisse on programmi raames eraldatud Ämari lennubaasi ja Tapa linnaku arendamiseks kokku üle 32 miljoni dollari.

Eestil on Ameerika Ühendriikidega tugevad sidemed nii poliitilisel kui la sõjalisel tasandil. USA üksused viibivad siin regulaarselt õppustel, pikaaegsed suhted on ka Marylandi rahvuskaardiga.