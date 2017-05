USA kongressi liikmetega kohtunud Jüri Ratas: rahvusvaheline küberkoostöö muutub üha tähtsamaks

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Ameerika Ühendriikide (USA) kongressi delegatsiooniga, mida juhib esindajatekoja sisejulgeoleku komitee esimees Michael McCaul. Kohtumise teemadeks olid Eesti ja USA majandus- ja julgeolekualane koostöö, sealhulgas küberkaitses.

Peaminister Ratase sõnul on Eesti ja USA kahepoolsed suhted tugevad. "USA jätkuv sõjaline panus on meie regiooni julgeoleku seisukohalt oluline," rõhutas peaminister Ratas ning lisas, et Eesti jaoks on ja jääb oluliseks USA sõjaline kohalolu Euroopas ja Balti riikides.

Eesti ja USA koostöö küberkaitse valdkonnas on silmapaistvalt hea, kinnitas peaminister. "Konflikte ei peeta tänapäeval pelgalt õhus, maal ja merel, vaid ka küberruumis ning Eestil on väga praktiline kogemus sellega, mida tähendab riiklikult koordineeritud küberrünnak. Lisaks sellele, et suutsime rünnakule vastu seista nii erinevate tehniliste kui poliitiliste otsustega, on see teinud meist küberkaitse olulisuse eestkõneleja," ütles Ratas ja lisas, et olukorras, kus on üha tõenäolisem, et eelseisvaid valimisi ootavad ees küberrünnakud, ei saa teemat unarusse jätta, vaid peame sellele pidevalt tähelepanu juhtima.

"Eesti ja USA hea koostöö kogemusi küberkaitses saab kasutada ka laiema rahvusvahelise koostöö sillutamisel," sõnas peaminister.

Peatudes Eesti eelseisval Euroopa Liidu nõukogu eesistumisel, rõhutas peaminister, et Eesti soovib eesistujana, et USA suhted Euroopaga oleksid tugevad ja seda eelkõige majandusküsimustes. "Eesti roll eesistujana on hoida Euroopa Liitu ühtse ja teovõimelisena. Tugev Euroopa Liit on oluline partner ka USA-le, et seista vastu erinevatele väljakutsetele maailmas."

Peaministriga kohtunud USA kongressi delegatsiooni kuuluvad samuti kongressmanid Will Hurd, Martha McSally, Kenny Marchant, Clay Higgins, Kathleen Rice ja Dutch Ruppersberger.