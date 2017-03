USA keelas paljudest riikidest pärinevatel lendudel kaasaskantava elektroonika

USA võimud teatasid täna, et keelavad kaheksast peamiselt islamiusku riigist tulnud lendudel kaasaskantava elektroonika, näiteks tahvel- ja sülearvutid.

Keeld puudutab lende, mis pärinevad kaheksast peamiselt islamiusku riigist: Türgist, Egiptusest, Jordaaniast, Saudi Araabiast, Kuveidist, Katarist ja Araabia Ühendemiraatidest.

Endiselt tohib lendudele tuua mobiiltelefone.

Väidetavalt on see ettevaatusabinõu hiljuti teadaolevaks saanud turvariski tõttu, mille kohaselt võivad terroristid püüda lennukitesse tuua lõhkeaineid just nendes elektroonikavahendites, kus neid võib olla raske üles leida.

Check-ini läbivasse pagasisse võib antud elektroonikavahendid endiselt paigutada.

Sarnase plaaniga varsti välja tulemas ka Ühendkuningriigid, teatab BBC.