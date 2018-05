Urve Palo: tselluloositehase puhul tuleb uurida ka selle sotsiaalseid mõjusid

"Vaatamata sellele, et majanduslikult oleks tehase rajamine riigile kasulik, on kodanikel õigus öelda, et nad ei taha seda," ütles minister. Kuna vastuseis on tänaseks väga suureks eskaleerunud, peaks valitsus Palo hinnangul eriplaneeringu kehtestamise osas uuesti maha istuma, arutama ja otsuse tegema, kuidas konstruktiivselt edasi minna.

"Usun, et see on ka ettevõtja enda huvides, kui tehase rajamine toimuks võimalikult rahumeelselt," sõnas Palo.