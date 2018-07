Urve Palo loobub ettevõtlusministri kohast ja astus ka erakonnast välja. "Järgmistel riigikogu valimistel ma ei kandideeri. Küllap pärast seda jõuan taas ringiga ettevõtlusesse tagasi."

"Tänasega saab üks oluline etapp minu elus läbi. Eile astusin välja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja täna esitasin peaministrile lahkumisavalduse.

Olen kaalunud poliitikast lahkumist juba mõnda aega ja mulle tundub, et see aeg on nüüd käes. Tänan kõiki – ja teid oli oi kui palju – selle toreda, töise ja üsna pingelise aja eest. Loodetavasti kohtume taas.

Lahkun hea tundega. Oleme nii erakonna, riigikogu kui ministeeriumi kolleegidega teinud koos palju. Oleme töötanud inimsõbralikuma, avatuma Eesti eest. Seisnud paremate transpordi-ja internetiühenduste ning ausa konkurentsi eest. Aidanud riigi poolt kaasa meie ettevõtluse arengule üle Eesti. Ja ma olen kindel, et töö jätkub.

Kui ma 12 aastat tagasi tegin otsuse astuda sotside ridadesse, ei osanud ma arvata, et jään poliitikasse nõnda kauaks. On olnud põnev ja väljakutsete rohke aeg. Olen Riigikogus oma mandaadi lõpuni ja järgmistel Riigikogu valimistel ei kandideeri. Küllap pärast seda jõuan taas ringiga ettevõtlusesse tagasi."

Tähtsamad sotsid ei olnud Urve Palo plaanidest teadlikud. Eiki Nestor tunnistas Delfiga kõneldes, et kuulis uudist alles viie minuti eest Delfi vahendusel.

Erakonna aseesimees ning aastaid Paloga koostööd teinud Anto Liivat kuulis uudisest samuti meedia vahendusel. Ta kinnitas samuti, et mitte keegi erakonnas ei teadnud Palo plaanist erakonnast lahkuda. "Siiski tahan teda väga tänada ettevõtluse edendamise eest ning lapsetoetuste suurendamise kallal töötamise eest," sõnas Liivat.

“Urve teavitas mind oma otsusest lahkuda nii ministriametist kui ka erakonnast täna varahommikul. Nii hea inimese ja kogenud ministri lahkumine kurvastab mind väga, ent loomulikult austan tema otsust,” lausus erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.

"Võtsin ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo tänase teate vastu väga suure kahjutundega. Siiski saan aru, et ta on oma otsuse valitsusliikme kohalt taanduda teinud ning soovib asuda tööle Riigikokku. Loomulikult tänan Urvet tehtud töö eest südamest ning tunnustan tema julgust ja töökust oma valdkonna oluliste teemadega tegelemisel," ütles Delfile peaminister Jüri Ratas.

"Olgu selleks siis niinimetatud viimase miili projekt töökindla interneti püsiühenduse arendamiseks maapiirkondades, millega toetame kohalikku ettevõtlust ja elu laiemalt. Samuti olemasolevate kortermajade renoveerimine ja soojustamine ning üle Eesti üürimajade ehitamine, mis meelitaks maapiirkondadesse mobiilset tööjõudu ja aitaks vajadusel pakkuda sotsiaalseid elupindu. Väga oluline on olnud ka tema töö maailmas meie e-ühiskonna tutvustamisel, ettevõtjatele rahvusvaheliste kontaktide loomisel ning Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames oma valdkonna teemade vedamisel.

Kindlasti oli üks Urve Palo raskemaid katsumusi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrina eelmise suve lõpus teatavaks saanud ID-kaardi turvarisk, mis lõppes vea parandamise ja uute turvalisemate lahenduste väljatöötamisega. See, kuidas riik meile teatavaks saanud seni suurima e-ehmatuse lahendas, näitas kindlasti meie e-riigi valdkondliku juhtimise tugevust.

Ma olen Urve Palole tänulik tema pühendumuse ning panuse eest Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa valitsuses. Ma loodan, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitab lähiajal uue võimeka kandidaadi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametikohale."

Urve Palo astus erakonda 12 aastat tagasi.

Urve Palo kandideeris 2007. aasta riigikogu valimistel Harju ja Rapla maakonnas ning kogus 465 häält. 2007. aasta aprillist kuni 21. maini 2009 oli Palo rahvastikuminister Andrus Ansipi teises valitsuses. Mais 2009 lahkusid sotsiaaldemokraadid koalitsioonist.

2011. aasta Riigikogu valimistel kandideeris ta Harju ja Rapla maakonnas ning osutus 5875 häälega valituks. Ta oli 26. märtsini 2014 XII Riigikogu liige. Taavi Rõivase esimeses valitsuses (26. märts 2014 kuni 9. aprill 2015) oli ta majandus- ja taristuminister.

2015 valiti XIII Riigikogu liikmeks. 9. aprillist 2015 oli ta ettevõtlusminister Taavi Rõivase teises valitsuses. 14. septembril 2015 astus tagasi.

19. märtsil 2016 valiti Urve Palo Harjumaa sotsiaaldemokraatide üldkoosolekul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Harjumaa piirkonna aseesimeheks.

Alates 23. novembrist 2016 oli Urve Palo Jüri Ratase valitsuse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister.