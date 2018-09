Urve Palo: koalitsioon püsib lõpuni

Endine sotsiaaldemokraat kinnitas stuudiointervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et toetab koalitsiooni põhimõttelistes küsimustes, öeldes, et eelarve või usaldushääletustel võib võimuliit tema häälega arvestada, vahendab ERR Uudised.

"Usun, et koalitsioon saab hakkama ja püsib lõpuni välja. Suured otsused võetakse vastu," prognoosis ta.

Hetkel on koalitsioonierakondadel riigikogus väga napp ülekaal ehk 51 häält. Tänases Eesti Päevalehe juhtkirjas on juttu, et matemaatiline 51-kohaline enamus on siiski paindlik mõlemas suunas. Valitsus võib tinglikult arvestada nii Palo kui ka Ivanovaga, kes mõlemad lahkusid koduerakondadest ja fraktsioonidest ilma võimalikke maailmavaatelisi erinevusi liialt afišeerimata. Seega pole karta, et nad hääletaksid koalitsiooni eelnõude vastu juba ainuüksi põhimõtte pärast.