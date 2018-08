Urve Palo ei jätka sotside fraktsioonis

Sotside fraktsiooni liikme Rainer Vakra sõnul oli see Urve Palo enda otsus, vahendab ERR Uudised.

"Loomulikult Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonile tervikuna kogu see mäng ja selline väljaastumine ja suures sõnad selle juures, ei ole rõõmu valmistanud. Aga see on iga inimese isiklik otsus ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis Urve Palo ei jätka," ütles Vakra.

Vakra ütles veel, et Palo jääb riigikogu liikmeks.