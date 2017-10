Urmo Soonvald: selle põhjal, mida ohver rääkis lehele Rõivase käitumise kohta, olid suudlused jäämäe veepealne tipp

Eesti Päevalahe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald rääkis "Aktuaalsele Kaamerale", et tänases leheloos ilmus Taavi Rõivase käitumise kohta Malaisias vaid jäämäe tipp ning kokkuleppel allikaga avaldati leebem versioon.

"Mul õnnestus eile viibida 2-3 tundi tütarlapsega ühes ruumis ja mul ei tekkinud hetkekski tunnet, et tema jutt oleks vale. Süüdistused Rõivase käitumise kohta olid jubedad ja suudlemine on jäämäe veepealne tipp. Kokkuleppel allikaga avaldasime leebema versiooni," ütles Soonvald.

Soonvaldi sõnul oli Rõivasel võimalus süüdistustele leheveergudel vastata, kuid ta ei andnud vastuseid. "Ta pole meile kordagi kirjutanud, et see ei vasta tõele. Ka eile oli tal võimalus vastata, aga ta ei vastanud. Eskaleerumine on Rõivase suhtekorralduslik aps, nüüd on ta kaasanud EAS-i inimesed ja delegatsiooni. Vabandus kogu delegatsiooni eest suunab süü liiga paljudele."

Peatoimetaja osutas ka sellele, et teema pole teadlikult ajastatud valimiste eelseks ajaks, lugu ongi värske, sest juhtus septembri lõpus. "Meile tekkis teema eelmise nädala lõpus. Oleme käitunud nii kiiresti kui võimalik. Mul on Rõivasest inimlikult kahju, õhtus on aga detaile ja preilisid rohkem, kui hetkel on teada".

"Rõivas ise teab, miks ta astub tagasi. Ta ei astu sellepärast, et midagi pole justkui toimunud," sõnas Soonvald ning lisas, et tema hinnangul on Rõivasel Eestis poliitiline tulevik. "Suure tõenäosusega oli see ühekordne juhtum. Riigikogu vajab Taavi Rõivase ajusid, kas aga ka täna juurde tekkinud mainet, pole kindel."

Loe veel

Postimehe otsestuudios väitis Rõivas kella 18 paiku, et tema neiut ei suudelnud ning neiu kleiti üles ei tõmmanud, küll aga olevat tal häbi, et olukord üle piiri läks, ta lisas ka, et sisimas on ta otsustanud, et riigikogu asespiikrina ta ei jätka, küll aga ei vabasta ta oma tooli riigikogu saalis - ta jätkab rahvasaadikuna.

"Aktuaalse kaamera" reporterile lisas Rõivas Postimehe toimetuse ees, et tema käitumist on liigne nimetada ahistamiseks. "Selge on aga see, et mitmed naisterahvad end halvasti tundsid," nentis ta ja väitis, et tema osalus puudutas vaid ühte neiut ja tantsuplatsi. Näiteks eitab (kuigi mitte otsesõnu välja öeldult) ta külmkapistseeni. Küsimuse peale, kas neiu valetab, hakkas Rõivas puiklema. "Saame mõnest detailist erinevalt aru..." väitis ta.