Urmet Kook: Veidemanni soov esitada ainult varem kokkulepitud ja mitteteravaid küsimusi meenutab Nõukogude aega

Rein Veidemann arvab, et AK reporterite käitumine peaminister Jüri Ratase suhtes oli ründav, Urmet Kook lükkab selle väite aga ümber.

"Viimasel ajal on mõnede uudisteankrute käitumine intervjueeritavate suhtes ründav,» viitas Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu uus juht Rein Veidemann, "Mulle selline ründav stiil ei meeldi," vahendas Postimees.

ERRi uudistetoimetuse juht Urmet Kook ütles Delfile: "Kindlasti ei ole ERR kriitikavaba objekt, aga värske nõukogu esimehe võrdlus on kohatu sekkumine toimetusvabadusse. Kui ERRi nõukogu esimees leiab, et peaministrile tohib uudistestuudios esitada vaid varem kokkulepitud ja mitteteravaid küsimusi, siis paraku meenutab just see nõukogudeaegset ajakirjandust. Mida, ma väga loodan, ka lugupeetud Rein Veidemann vaevalt ise tagasi tahab."

Ka Jürgen Ligi võttis samal teemal Facebookis sõna ja tema arvamus oli, et tulebki rünnata, kuna poliitikud ei räägi tõtt.