Urmas Sutrop: kui Jüri Ratas toetab Yana Toomi ja Aleksei Semjonovi tegevust, siis kaotab kogu valitsus usaldusväärsuse.

Jüri Ratas ei näidanud end eilses AK intervjuus kõige paremast küljest. Juba on jõutud välja pakkuda, et ta kasutas vastates ümmarguste vastuste generaatorit. Sellist tegevust võiks kutsuda ümmardamiseks või ratta veeretamiseks.

Jüri Ratas ei vastanud ühelegi küsimusele, mis nõudis ausat ja otsekohest, kas ei või jah vastust. Küsimusele, kas meie riigieelarve läheb järgnevate aastate jooksul defitsiiti vastas ta: "Me soovime, et eelarves oleks sees suurem paindlikkus, … mis aitaks Eesti ettevõtlust taaskäivitada, majanduskasvu kiirendada. … Meie võimalus on eelarvet lasta hetkel defitsiiti järgneval aastal -0,5 protsendipunkti, ülejärgmisel aastal -0,5 ja siis -0,3 alla 0-nivoo."

Vabandage, mida see jutt tähendab? Mina küll sellest aru ei saa, kas siis eelarve läheb defitsiiti või ei lähe. Asi oleks veel talutav, kui Ratase ümmardamine piirduks riigieelarvega. Aga kui ta veeretab ratast küsimuses, mis puudutab otseselt riigi julgeolekut, siis on küll kuri karjas.

Kui Ratas ei suuda selgelt vastata küsimusele Keskerakonna plaani kohta anda Tallinna linna teenetemärk MTÜ Inimõiguste Teabekeskuse juhile Aleksei Semjonovile, siis tekib küll kuri kahtlus, et Ta juhib rahvusliku reetmise valitsust. Keskerakonna juhina peab tal olema selge positsioon selle kohta, mida tema erakonnakaaslased teevad.

Juba palju aastaid on nii kaitsepolitsei oma aastaraamatutes kui ka uuriv ajakirjandus osutanud, et Semjonov tegutseb Kremli huvides, et teda ennast juhitakse Vene saatkonnast. Samast tuleb ka tema juhitava inimõiguste teabekeskuse rahastus. Ajakirjanduse andmetel tegutseb teabekeskus Kremli propaganda tööriistana. Semjonov on ka Vene Föderatsiooni Tallinna saatkonna kureerimisel tegutseva kaasmaalaste koordinatsiooninõukogu liige.

Kui Ratas ei suuda hukka mõista oma erakonna Kremlimeelse fraktsiooni tegevust, olgu siis Yana Toomi või Aleksei Semjonovi tegevuse näol, kui ta toetab, Semjonovile Tallinna teenetemärgi andmist, siis kaotab kogu valitsus usaldusväärsuse. Ma ei saa aru, kuidas saab isamaaline IRL osaleda sellise rahvusliku reetmise valitsuse töös?