Urmas Sutrop: Kanuti aed kui Taga-Lasnamäe sotsiaalmajade eesõu

Alles see oli, kui meie ministrid üksteise võidu kihutasid Valka, et näidata, kuidas nad Lõuna-Eesti sünnitajatest hoolivad. Muidugi sooviti ennast vahvate ja hoolivate rallimeestena näidata. Enesenäitamine ja -imetlemine on aga tulevikuraha valimisturul. Valga on Eesti ääremaa. Nüüd siis on ääremaa ka Kanuti aed Tallinna südames. Lõuna-Eestis tehti rahvastikupoliitikat ja pandi sünnitusmajad kinni.

Ühelt poolt toimetasid seal Taga-Lasnamäe Ida-Virumaa juurtega sotsiaalmajade noored ja teiselt poolt ministrid, kes jooksid võidu korda looma ja kaamerate ette. Ikka selleks, et ise valimisteks pildile jääda.

Kui ministrid olid läinud, kaamerad klõpsunud ja pildid netti pandud. Siis läks alles pidu lahti. Üks minu hea tuttav kirjeldas eilset õhtut Tallinnas, kuidas Aia ja Vana-Viru nurgal suur noorteseltskond suundus Kanuti aia poole. Seltskond lükkas enda ees poekäru, milles istus üks naga. Seltskond peatus ja tegi härrasmehele väga viisakalt selges eesti keeles ettepaneku, et too võiks ise kärusse istuda.

Nad tahtsid mehe Kanuti aeda sõidutada põhjendusega, et siis saavad nad oma seltskonnaga ja härrasmees ka kindlasti Delfisse. Mees ei tahtnud kuulsaks saada nagu oleks ta voorimehe alla jäänud. Nii läksid noored ise rõõmsalt edasi. Nad tahtsid samuti oma 15 minutit kuulsust saada nagu ministridki, et pilt oleks lehes ja puha.

Kõigi probleemsete noorte kinnipanek ei ole sama lihtne kui sünnitusmajade kinnipanek. Härrased ministrid, selle asemel, et kaamerate ees poseerida ja valimisteks punkte koguda, peatage Taga-Lasnamäe sotsiaalmajade piirkonna getostumine ja leidke kõigile Eesti noortele tegevust.