Urmas Sõõrumaa: ega see, kui mul mehelikud organid funktsioneerivad, ei tähenda, et ma oleksin vägistaja

Tallinna linn muudab või lõpetab halduslepingud, mis sõlmiti umbes kümne aasta eest koolide renoveerimiseks, teatas Aktuaalne Kaamera. Lepingud on tehtud viie ettevõtjaga 30 aastaks, nende seas on ka suurärimees Urmas Sõõrumaa.

Sügisesteks kohalikeks valimisteks oma nimekirja kokku panev suurärimees tõrjub kahtlusi, justnagu sooviks ta poliitikas kätt proovida peamiselt selleks, et päästa oma seniseid tulusaid koolide haldamise lepinguid. Tema hinnangul on halduslepingud ja nende lõpetamine saanud hoopis valimiseelse võitluse instrumendiks, neid on lubanud ümber vaadata nii Keskerakonna kandidaat Taavi Aas kui ka Reformierakonna pretendent Kristen Michal.

Sõõrumaa oma poliitilise tegevuse ja linnaga sõlmitud lepingute vahe konflikti ei näe. „Kui mul on kaks kätt ja kaks jalga, ja kõik mehelikud organid funktsioneerivad, ega siis see ei tähenda, et ma oleksin vägistaja,“ tõi ta küllaltki ootamatu paralleeli.

Pole välistatud, et linn peab lepingute lõpetamise eest maksma ärimeestele hüvitisi, milleks võidakse võtta pangalaenu. Praeguseks on koolide haldamise eest makstud üle 100 miljoni euro.