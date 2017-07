Urmas Reitelmann EKRE-ga liitumisest: rukkilillepurune rahvuslus on mulle oluline, pidagu mõni vasakäärmuslane seda düstoopiaks või mitte

Kauaaegne teleajakirjanik ja praegune Kaitseliidu ametnik Urmas Reitelmann liitus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga ja kandideerib sügisel Tallinna volikokku.

"Olen ilmavaatelt konservatiiv ja niinimetatud rukkilillepurune rahvuslus on mulle oluline, pidagu mõni vasakäärmuslane seda düstoopiaks või mitte. EKRE on tänasel päeval ainus selgelt rahvuslik erakond Eestis, mistõttu valik on iseenesestmõistetav," ütles Reitelmann.

Reitelmann soovib poliitikas hea seista selle eest, et Eesti jääks eestlaste nägu. "Viimastel aastatel oleme eestlaste nägu kaotamas ning järjest sagedamini taban end deja-vu-võrdlustelt vene okupatsiooniajaga. Meie eesmärk peab olema Eesti ja Euroopa, kus on inimväärne ja mõnus eestlastel ja teistel kultuurrahvastel, kus keegi ei ütle meile, millise direktiivi järgi me enda elu painutama peame või milline on selle poolaasta pagulaskvoot."

Tallinnas tuleb Reitelmanni sõnul probleeme lahendama sisuliselt ning selleks peavad poliitikud rohkem kuulama spetsialistide nõu. "Autouputust ei leevenda parkimistasude tõstmine, vaid ühistranspordi arendamine. Arulage on renoveerida linnahall konverentsikeskuseks, kui Tallinnasse ei saa otse lennata enamikust Euroopa pealinnadest. Jabur on läbi suruda Reidi tee projekti eelmise sajandi liiklusskeeme kasutades. Kui ise ei oska, tuleb küsida asjatundjatelt. Seda tuleb sagedamini teha nii Tallinnas kui Eesti riigis."

Samuti peab Reitelmann oluliseks linnavalitsuse puhastamist korruptsioonist. "Linnavalitsus on elanike jaoks ja maksuraha kasutamise eesmärk peab olema korras tänavad, lastehoid, haridus, sujuv liikluskorraldus, kultuur," ütles Reitelmann.

Urmas Reitelmann töötab Kaitseliidu peastaabis. Varem on ta töötanud ETV-s diktori ja saatejuhina, TV1-s ja TV3-s uudistejuhi ja produtsendina, Raadio 3 saatejuhina ning Res Publica pressiesindajana. Ta on olnud telesarjade V.E.R.I., Waba Riik, Kired ja Hõbelõvid produtsent.

Ülemöödunud aastal avaldas Reitelmann Facebookis postituse, milles oli rida: "Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud, kuidas oleks Sinu arvates võimalik inimesteks muuta neid miljoneid siiapürgivaid mugavusprussakaid?" Toonane kaitseminister Sven Mikser sõnas kommentaaris Õhtulehele, et Reitelmanni sotsiaalmeedias väljendatud seisukohad pagulaste teemal on lubamatud, ebaväärikad ja sobimatud ning kahjustavad nii Kaitseliidu kui Eesti mainet.