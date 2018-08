Urmas Reitelmann avalikus kirjas ministritele: peaks taastama šokivangistuse alaealistele kurjategijatele

Avaldame kirja täismahus:

Viimastel nädalatel on ajakirjanduse vahendusel avalikkuse ette toodud kümneid jõhkraid peksmisjuhtumeid, kus teo sooritajateks on olnud alaealised noortekampade liikmed. Pekstud on omaealisi kui ka täiskasvanuid, nii kambaliikmeid kui ka võõraid. Peksmised on toimunud söögikohtades, ostukeskustes, parkides, ühistranspordipeatustes, trammis, metsatukas.

Noortekampade kontrollimatu vägivallalaine näitab ilmselgelt, et riik ei tule avaliku korra ja oma kodanike kaitsmisega enam toime. Politseinike massiline koondamine on viinud olukorrani, kus Tallinna kesklinnas võib karistamatult vägivallatseda, sest politseipatrulle lihtsalt ei jagu. Alaealiste kurjategijate poputamine on sünnitanud meie sekka inimese välimusega, kuid marutõbiste metsloomadena käituvaid isendeid. Tekkinud olukorras pole põhjust näpuga näidata mitte ainult praeguste, vaid ka eelmiste valitsuste siseministrite suunas.

Ümarlaua kokku kutsumine probleemi ei kõrvalda, sama kasutu on loota, et vägivallatsevaid noori suunab õigele teele vestlus noorsootöötajaga. Mis on lahendus? Valitsus peab lõpetama politsei kohitsemise, patrullide hulka pealinnas ei tohi vähendada kodanike ja linna külaliste turvalisuse arvelt.